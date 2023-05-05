«Возмездие будет»: Кадыров заявил, что атака БПЛА на Кремль не повлияет на ход спецоперации

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Атака беспилотников на Кремль не повлияет на ход спецоперации. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет, — отметил он.

Одной из задач современной России, по мнению Кадырова, является восстановление мировых «институтов справедливости», которые снова должны стать независимыми. В своем Telegram-канале глава республики пообещал, что ответ РФ будет «хирургически и ювелирно точным».

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

В связи с произошедшем было принято решение усилить системы безопасности Кремля. Также эксперты проведут анализ произошедшего.