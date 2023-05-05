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Москвичей старшего возраста научат основам работы с медиа и соцсетями в школе блогеров

Араз Салехов
Город
Москвичей старшего возраста научат основам работы с медиа и соцсетями в школе блогеров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичей старшего возраста научат основам работы с медиа и соцсетями в школе блогеров. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— В городе активно развивается система для досуга и самореализации старшего поколения. Москвичи «серебряного» возраста — это люди с огромным опытом, большим количеством талантов и умений, — сказал он.

Горожанам расскажут, как регистрироваться в социальных сетях, правильно использовать фотографии для своего блога, монтировать видео и подбирать музыкальное сопровождение, как сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в 2022 году в столице создали Московскую ассоциацию клубов долголетия. Теперь у нее появился совет. В его состав вошли 38 лидеров клубов «Московского долголетия», которые будут координировать активность представителей объединений по всему городу, отвечая за разные тематические направления.

Также в столице начинается масштабный городской турнир по бильярду с участием центров московского долголетия. Принять участие в соревнованиях может любой житель Москвы старше 55 лет. Прием заявок продлится до 10 мая.

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