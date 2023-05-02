Совет ассоциации клубов долголетия избрали в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В 2022 году в столице создали Московскую ассоциацию клубов долголетия. Теперь у нее появился совет. В его состав вошли 38 лидеров клубов «Московского долголетия», которые будут координировать активность представителей объединений по всему городу, отвечая за разные тематические направления. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Активисты «Московского долголетия» приняли решение о создании совета ассоциации в связи с тем, что в столице постоянно увеличивается количество центров московского долголетия, а вместе с ним и клубов по интересам.

— Сегодня старшее поколение столицы — это активные люди, которые регулярно готовят городские мероприятия и собирают вокруг себя единомышленников. Благодаря Московской ассоциации клубов долголетия лидеры различных объединений могут обмениваться опытом, общаться и совместно организовывать фестивали, конкурсы, концерты, ярмарки и другие активности, — приводит слова Стружака официальный сайт мэра Москвы.

В организацию входят уже 700 представителей старшего поколения из столицы, хотя изначально в ней было не более 100 лидеров. Вместе они уже организовали ярмарку клубов по интересам, проведение которой приурочили к празднованию Масленицы. Мероприятие посетили свыше 50 тысяч москвичей различных возрастов. Также результатом деятельности ассоциации стал флэшмоб «100 советов ЗОЖ».

Москвичи старшего возраста из центров «Московского долголетия» приняли участие в диктанте по событиям Великой Отечественной войны. Проверить свои знания мог любой желающий старше 55 лет.