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Пожар начался на территории Ильского НПЗ на Кубани из-за атаки беспилотников

Араз Салехов
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Пожар начался на территории Ильского НПЗ на Кубани из-за атаки беспилотников
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Второй пожар начался на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани из-за атаки беспилотников. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Беспилотник атаковал территорию Ильского НПЗ, в результате чего начался пожар на площади 60 квадратных метров, — сказал он.

В настоящее время на территории завода ликвидировано открытое горение. В результате пожара никто не пострадал, передает агентство.

Накануне на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло первое возгорание резервуаров с нефтепродуктами.

Ночью 3 мая в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что жителям поселка ничего не угрожает. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы предотвратить распространение огня.

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