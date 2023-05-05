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Инвестиционный менеджер Нигматуллин рассказал, как изменится курс рубля до конца года

Ирина Игнатенко
Экономика
Инвестиционный менеджер Нигматуллин рассказал, как изменится курс рубля до конца года
Фото: shutterstock

До конца текущего года российская валюта будет постепенно ослабевать, на это есть несколько причин. Об этом рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

Эксперт напомнил, что рубль — сырьевая валюта, поэтому на нее оказывают влияние колебания стоимости нефти. В связи с этим до конца года рубль продолжит плавное ослабление. Курсы американской и европейской валют могут вырасти на несколько рублей. Основная причина — снижение цен на нефть и сокращение объемов добычи. При этом резкого снижения курса ожидать не стоит.

Нигматуллин добавил, что рубль укрепляется, когда Центральный банк продает валюту на рынок, передает НСН.

Накануне, 4 мая, курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи повысился. Стоимость составила 79,22 рубля.

Курс евро немного снизился и составил 87,68 рубля, передает ФАН.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.

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