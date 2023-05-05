Инвестиционный менеджер Нигматуллин рассказал, как изменится курс рубля до конца года
До конца текущего года российская валюта будет постепенно ослабевать, на это есть несколько причин. Об этом рассказал инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.
Эксперт напомнил, что рубль — сырьевая валюта, поэтому на нее оказывают влияние колебания стоимости нефти. В связи с этим до конца года рубль продолжит плавное ослабление. Курсы американской и европейской валют могут вырасти на несколько рублей. Основная причина — снижение цен на нефть и сокращение объемов добычи. При этом резкого снижения курса ожидать не стоит.
Нигматуллин добавил, что рубль укрепляется, когда Центральный банк продает валюту на рынок, передает НСН.
Накануне, 4 мая, курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи повысился. Стоимость составила 79,22 рубля.
Курс евро немного снизился и составил 87,68 рубля, передает ФАН.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.