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Свыше 15 домов снесли на севере столицы с начала года по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 15 домов снесли на севере столицы с начала года по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 15 домов снесли на севере столицы с начала года по программе реновации. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

— Реализация программы реновации в столице идет нарастающими темпами. Так, с начала 2023 года в Северном административном округе было снесено 17 старых домов по программе реновации — это больше, чем в общей сложности за предыдущие три года, — сказал он.

В лидерах по количеству снесенных домов — Бескудниковский район, где демонтировано 13 объектов. На втором месте — Западное Дегунино (семь), на третьем — Тимирязевский район (четыре), сообщает агентство городских новостей «Москва».

На северо-востоке Москвы проектируют и строят 21 новостройку общей площадью свыше 740 тысяч квадратных метров по программе реновации. Реализация проектов позволит обеспечить современным и комфортным жильем более 25 тысяч жителей столицы.

Также в столичном районе Южное Бутово построят два жилых корпуса по программе реновации. Здания возведут в Чечерском проезде, земельный участок 28/2.

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