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Женщина напала с ножом на собутыльника в кафе на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина напала с ножом на собутыльника в кафе на юго-востоке Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, Самаркандский бульвар Карта всех событий

На юго-востоке столицы женщина напала с ножом на собутыльника в кафе. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

По предварительным данным, преступление произошло в заведении на Самаркандском бульваре. За одним столом отдыхали несколько мужчин и одна женщина. В какой-то момент гражданка схватила со стола нож и ударила одного из собутыльников в голову.

Пострадавшего госпитализировали с обширной черепно-мозговой травмой. Он находится в реанимации.

Остальных участников конфликта задержали. Как сообщил РЕН ТВ, полиция проводит проверку.

Другое нападение произошло в квартире жилого дома на юге столицы в четверг, 4 мая. На Лебедянской улице обнаружили тело женщины с ножевым ранением туловища и головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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