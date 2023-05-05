Женщина напала с ножом на собутыльника в кафе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы женщина напала с ножом на собутыльника в кафе. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.
По предварительным данным, преступление произошло в заведении на Самаркандском бульваре. За одним столом отдыхали несколько мужчин и одна женщина. В какой-то момент гражданка схватила со стола нож и ударила одного из собутыльников в голову.
Пострадавшего госпитализировали с обширной черепно-мозговой травмой. Он находится в реанимации.
Остальных участников конфликта задержали. Как сообщил РЕН ТВ, полиция проводит проверку.
Другое нападение произошло в квартире жилого дома на юге столицы в четверг, 4 мая. На Лебедянской улице обнаружили тело женщины с ножевым ранением туловища и головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.