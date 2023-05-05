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Приметы и советы

Названы дни, в которые россияне чаще всего получают нежелательные звонки

Евгений Белоусов
Общество
Названы дни, в которые россияне чаще всего получают нежелательные звонки
Фото: Pexels

В рабочее время по понедельникам и вторника россияне чаще всего получают телефонные звонки от мошенников. Это следует из данных определителя номера «Яндекса».

— Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время - в основном с 10:00 до 14:00, — следует из статистических данных.

Примечательно также, что количество таких звонков за последнее время возросло. Так, с января по апрель этого года количество звонков, которые были определены как потенциально мошеннические, выросло на 13,6 процента.

В то же время число звонков от разнообразных финансовых организаций сократилось на 32,8 процента, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, о новом способе телефонного мошенничества. Мошенники начали убеждать клиентов банка о том, что от их имени поступила заявка на кредит и она одобрена Банком России.

Согласно данным столичного МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических преступлений с использованием телефонов и IT-технологий. О том, какие мошеннические схемы наиболее популярны у столичных злоумышленников с начала года и как от них защититься, — в материале «Вечерней Москвы».

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