Астролог Бакулина рассказала, что не стоит делать в период лунного затмения

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Преподаватель астрологии Вера Бакулина рассказала, что не нужно делать в период лунного затмения.

Эксперт предупредила: 5 мая, в полнолуние, всех ждет максимальный эмоциональный накал и напряжение.

Стоит оставить на потом все дела, которые могут иметь непредсказуемые последствия. Например, стоит отложить операции, медицинские вмешательства, так как могут возникнуть различные осложнения. Вложенные в какой-либо проект деньги могут не принести дохода, а человек понесет убытки, передает РИАМО.

Астролог советует отодвинуть на время все риски и провести майские праздники на позитиве.

В свою очередь эзотерик Инесса Алиева добавила, что в день лунного затмения стоит прописать на листе бумаги все, от чего необходимо избавиться. Это могут быть негативные эмоции, порчи, сглазы, проклятья, долги, болезни и многое другое. Далее нужно сжечь этот листок при помощи свечи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Что такое лунное затмение, где и когда его можно наблюдать, а также как это явление влияет на людей — в материале «ВМ».