Собянин: ЦППК составила программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ЦППК подготовила программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 5 мая.

— Виртуальную 3D-галерею можно будет увидеть 9 мая на станциях Окружная и Печатники. В дополненной реальности пассажиры ЦППК рассмотрят снимки советских фотографов из уникальной коллекции «Великие испытания — Великая Победа». Многие из них никогда не публиковались, — рассказал глава города.

Помимо этого, пассажирам пригородных поездов, которые приобретут билеты на основных вокзалах города, подарят памятные открытки с фрагментами писем красноармейцев. Также в полдень машинисты ЦППК подадут звуковой сигнал в рамках Всероссийской акции «Гудок Победы», написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этот же день сеть кинотеатров «Москино» представит специальную программу «Женщины и война», посвященную Дню Победы. Гостям покажут фильмы военных лет, судьбы героинь которых навсегда изменила Великая Отечественная война.

Помимо этого, на ВДНХ 100 пар московских студентов станцуют под песню «Майский вальс» в рамках общегородской акции «Вальс Победы». При этом участники будут танцевать в образах 40-х годов XX века.