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Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля

Лейла Алиева

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Финансы
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро впервые с 3 апреля 2023 года опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи в пятницу, 5 мая.

К 10:35 по московскому времени евро стоил 84,83 рубля. В то же время курс доллара снизился до 76,8 рубля, следует из данных биржи.

Непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

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