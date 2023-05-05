Противотанковый снаряд обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы

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Москва, улица Декабристов Карта всех событий

На северо-востоке столицы около жилого дома обнаружили противотанковый снаряд. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

По предварительным данным, снаряд калибра 45 миллиметров нашли у жилого дома на улице Декабристов в Отрадном. Место происшествия оцепили. Как сообщил Telegram-канал Shot, к дому выдвинулись саперы.

Похожая история произошла на северо-западе Москвы. У жилого дома № 5, корпус 2 по 3-й Хорошевской улице при проведении земельных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Еще два снаряда того же периода были обнаружены в Подмосковье. В деревне Лыткино Можайского городского округа 82-миллиметровый реактивный снаряд раскопал в поле местный житель, а в деревне Оселье нашли мину такого же диаметра.