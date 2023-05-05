Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Противотанковый снаряд обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Противотанковый снаряд обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы
Фото: shutterstock
Москва, улица Декабристов Карта всех событий

На северо-востоке столицы около жилого дома обнаружили противотанковый снаряд. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

По предварительным данным, снаряд калибра 45 миллиметров нашли у жилого дома на улице Декабристов в Отрадном. Место происшествия оцепили. Как сообщил Telegram-канал Shot, к дому выдвинулись саперы.

Похожая история произошла на северо-западе Москвы. У жилого дома № 5, корпус 2 по 3-й Хорошевской улице при проведении земельных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Еще два снаряда того же периода были обнаружены в Подмосковье. В деревне Лыткино Можайского городского округа 82-миллиметровый реактивный снаряд раскопал в поле местный житель, а в деревне Оселье нашли мину такого же диаметра.

Москва Взрывные устройства Район Отрадное Северо-Восточный административный округ (СВАО)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте