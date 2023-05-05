ФК «Наполи» впервые за 30 лет стал чемпионом Италии

Фото: Twitter / ФК «Наполи»

Футбольный клуб «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2022/2023. Это произошло благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Это уже третий чемпионский титул для неаполитанцев за всю их историю.

С 1990 года до текущего сезона «Наполи» завоевал четыре трофея — три Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Первый титул чемпионов Италии «партенопейцы» завоевали в сезоне-1986/1987.

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