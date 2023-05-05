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ФК «Наполи» впервые за 30 лет стал чемпионом Италии

Араз Салехов
Спорт
ФК «Наполи» впервые за 30 лет стал чемпионом Италии
Фото: Twitter / ФК «Наполи»

Футбольный клуб «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2022/2023. Это произошло благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Это уже третий чемпионский титул для неаполитанцев за всю их историю.

С 1990 года до текущего сезона «Наполи» завоевал четыре трофея — три Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Первый титул чемпионов Италии «партенопейцы» завоевали в сезоне-1986/1987.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов — лидером в списке оказался Роналду. Уточняется, что за последние 12 месяцев португалец заработал 136 миллионов долларов. При этом 46 миллионов — это зарплата.

Недавно столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В составе «армейцев» забитыми мячами отличились Хесус Медина и Федор Чалов. «Урал» ответил голом Райа Влута с пенальти. Таким образом, ЦСКА обеспечил себе участие в Суперфинале Кубка России. В свою очередь «Урал» вышел во второй этап финала Пути регионов.

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