Австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме «Райффайзенбанка»

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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме «Райффайзенбанка». Об этом сообщила RBI в презентации к финансовой отчетности за первый квартал текущего года.

— Продолжается сокращение платежного бизнеса, (счета — прим. «ВМ») всех российских банков-корреспондентов остановлены, кроме Raiffeisenbank Russia, — говорится в сообщении.

Кроме того, австрийская группа снизила свою деловую активность в России, передает «Коммерсантъ».

«Райффайзенбанк» с 10 апреля прекратил оформление зарплатных карт на территории России. Отмечается, что это решение было принято банком после анализа рыночной конъюнктуры и предпочтений клиентов.

3 марта «Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей. Такое решение связано с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание.