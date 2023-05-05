Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Научная конференция и выставка «Лицом к казачеству» пройдет в Москве 15 мая

Лейла Алиева
Город
Научная конференция и выставка «Лицом к казачеству» пройдет в Москве 15 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Большая Дмитровка, 15 Карта всех событий

В здании Российского государственного архива социально-политической истории в столице 15 мая состоится научная конференция «Лицом к казачеству». Политика советского государства по отношению к казачеству и ее противоречия в 1920–1930-е годы».

В рамках мероприятия запланированы выступления представителей научного сообщества, исследователей, священнослужителей, казаков, а также обучающихся казачьих образовательных организаций из разных регионов РФ. В этот же день в выставочном зале здания состоится церемония открытия одноименной историко-документальной выставки.

Другая конференция под названием «Туризм Москвы: новые горизонты» пройдет в столице 22 мая. Участниками конференции станут ведущие эксперты и представители столичной индустрии: гиды, отельеры, представители туроператоров и смежных сфер. Одной из ключевых тем станет создание продуктов и предложений, способных удовлетворить запросы разных категорий путешественников.

Также в Музее Победы 26 апреля прошла межрегиональная конференция «Великие битвы ради Победы». Ее участниками стали руководители и активисты музеев образовательных учреждений Москвы и Курской области.

Мероприятия Москва Конференции
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте