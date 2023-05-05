Научная конференция и выставка «Лицом к казачеству» пройдет в Москве 15 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Большая Дмитровка, 15 Карта всех событий

В здании Российского государственного архива социально-политической истории в столице 15 мая состоится научная конференция «Лицом к казачеству». Политика советского государства по отношению к казачеству и ее противоречия в 1920–1930-е годы».

В рамках мероприятия запланированы выступления представителей научного сообщества, исследователей, священнослужителей, казаков, а также обучающихся казачьих образовательных организаций из разных регионов РФ. В этот же день в выставочном зале здания состоится церемония открытия одноименной историко-документальной выставки.

Другая конференция под названием «Туризм Москвы: новые горизонты» пройдет в столице 22 мая. Участниками конференции станут ведущие эксперты и представители столичной индустрии: гиды, отельеры, представители туроператоров и смежных сфер. Одной из ключевых тем станет создание продуктов и предложений, способных удовлетворить запросы разных категорий путешественников.

Также в Музее Победы 26 апреля прошла межрегиональная конференция «Великие битвы ради Победы». Ее участниками стали руководители и активисты музеев образовательных учреждений Москвы и Курской области.