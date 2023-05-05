Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1

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Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

— Передачу (танков — прим. «ВМ»), первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, — это очень значительное число, — сказал он.

Украинские военные смогут использовать поставленную технику уже 1 июня, передает РИА Новости.

Также Германия получила запрос коллег из Варшавы и уже 13 апреля намерена разрешить реэкспорт польских истребителей МиГ-29, находившихся некогда в запасе Воздушных сил ГДР. Речь идет о пяти истребителях, стоявших на вооружении ГДР и после воссоединения Германии проданных в 2002 году польским вооруженным силам.

Чешский генерал Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. В пример Шедивы привел военную операцию Турции в Сирии, во время которой эти боевые машины несли большие потери. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.