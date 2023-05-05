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«Вечерняя Москва» выпустила специальный номер «Это было в 43-м…»

Оксана Васильева
Общество
«Вечерняя Москва» выпустила специальный номер «Это было в 43-м…»
Фото: Вечерняя Москва

Спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва», посвященный одному году войны 80-летней давности, вышел ко Дню Победы. На четырех страницах редакция собрала главные события 1943 года: от прорыва блокады Ленинграда до открытия метро Замоскворецкого радиуса.

1943 год стал годом коренного перелома в Великой Отечественной войне: в январе освобождены Ростов-на-Дону и Воронеж, прорвана блокада Ленинграда, в феврале освобожден Старый Оскол и разбит враг под Сталинградом. В июле началась Курская битва, по итогам которой стратегическая инициатива на Восточном фронте окончательно перешла к Красной армии. В августе освобождены Орел, Белгород и Харьков, в сентябре - Мариуполь, Новороссийск и Брянск, в октябре — Мелитополь и Днепропетровск, а в ноябре советские войска освободили Киев. В декабре 1943 года в Тегеране было достигнуто соглашение об открытии «второго фронта».

Спецвыпуск «Вечерки», основанный на архивных материалах, рассказывает и о других интересных событиях 1943 года – Кубке столицы по футболу, открытии трех станций метро, выставке трофейного немецкого оружия в Парке Горького. Выпуск сопровождают уникальные фотографии, приводятся также рекламные объявления того времени, как, например, реклама фильма «Котовский» о красном комбриге времен Гражданской войны.

В отличие от большинства изданий, в годы войны приостанавливавших свою деятельность, «Вечерка» продолжала выходить без каких-либо пауз. До конца 2023 года на портале Национальной электронной библиотеки будет доступен весь цифровой архив газеты за 100 лет.

Специальный выпуск «Это было в 43-м…» также будет включен в подарки для гостей Парада Победы на трибунах Красной площади 9 мая 2023 года.

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