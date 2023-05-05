Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская в пятницу, 5 мая, побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту, который располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Ей провели экскурсию.

Во время визита Михайловская пообщалась с волонтерами и будущими военнослужащими по контракту.

— Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки. Я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами, — поделилась впечатлениями Михайловская.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.