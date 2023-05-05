Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

Полина Пашкина
Город
Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская в пятницу, 5 мая, побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту, который располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Ей провели экскурсию.

Во время визита Михайловская пообщалась с волонтерами и будущими военнослужащими по контракту.

— Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки. Я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами, — поделилась впечатлениями Михайловская.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Армия Москва Россия Контракты
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте