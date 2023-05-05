Водителям грузовиков разрешат не оформлять пропуска 6, 10 и 11 мая

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Водителям грузовиков весом более 3,5 тонны разрешат перемещаться по Москве без оформления пропусков 6, 10 и 11 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что послабления будут действовать с 0:00 6 мая до 0:00 7 мая и с 0:00 10 мая до 0:00 12 мая. При этом в воскресенье, 7 мая, из-за введенных ограничений движения транспорта возможны внесения изменений в правила пропуска грузовиков.

— Мы отменяем необходимость получения пропусков для грузоперевозчиков на время ограничений движения в праздничные выходные. Водителям предлагается 3 дня в мае, чтобы они смогли выбрать удобную дату для проезда по Москве. Нам важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров горожанам, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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