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«Ограничивать свободу слова категорически нельзя»: вице-спикер Госдумы высказался о регулировании Telegram

Полина Пашкина
Общество
«Ограничивать свободу слова категорически нельзя»: вице-спикер Госдумы высказался о регулировании Telegram
Фото: shutterstock

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в России хотят ввести процедуру анализа работы каналов в мессенджере Telegram и при необходимости вводить для них регулирования. Это решение будет неправильным и непонятным. Такое мнение выразил в пятницу, 5 мая, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

По его словам, такое предложение будет лишь раздражать людей. Кроме того, считает вице-спикер, в стране есть другие нерешенные проблемы. Например, необходимо для начала разобраться с регулированием работы банков и операторов сотовой связи, с допущения которых граждане лишаются средств из-за мошенников.

— Ограничивать свободу слова категорически нельзя. Все-таки именно открытым диалогом мы отличаемся от западных стран, скатывающихся в Средневековье по уровню открытости и демократии, — отметил Чернышов.

Вице-спикер добавил, что в России уже пробовали «бороться» с мессенджером Telegram. Это лишь привело к сильному росту его популярности, передает РИА Новости.

В Бразилии суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории страны из-за неполноты предоставленных полиции данных.

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