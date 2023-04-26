Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд в Бразилии постановил заблокировать Telegram на территории страны

Евгений Силаев
В мире
Суд в Бразилии постановил заблокировать Telegram на территории страны
Фото: Pixabay

Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории Бразилии из-за неполноты предоставленных полиции данных. Об этом в среду, 26 апреля, сообщило местное издание G1.

— Мессенджер Telegram не предоставил полных данных федеральной полиции о неонацистских группах, суд постановил операторам связи и магазинам приложений немедленно удалить это приложение, — пишет издание.

Отмечается, что, помимо блокировки, на мессенджер наложили штраф в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

Ученые Национально-освободительной армии Китая провели исследование, из результатов которого следует, что TikTok использует свои ресурсы для участия в когнитивной войне против России. Отмечается, что сервис присоединился к ряду американских соцсетей, демонстрирующих действия России в негативном ключе.

12 апреля стало известно, что депутаты разных парламентских фракций подписали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки соцсети Twitter. В обращении парламентарии призывают провести новую проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают российское законодательство.

Бразилия Telegram Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте