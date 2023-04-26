Суд в Бразилии постановил заблокировать Telegram на территории страны

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Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории Бразилии из-за неполноты предоставленных полиции данных. Об этом в среду, 26 апреля, сообщило местное издание G1.

— Мессенджер Telegram не предоставил полных данных федеральной полиции о неонацистских группах, суд постановил операторам связи и магазинам приложений немедленно удалить это приложение, — пишет издание.

Отмечается, что, помимо блокировки, на мессенджер наложили штраф в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

Ученые Национально-освободительной армии Китая провели исследование, из результатов которого следует, что TikTok использует свои ресурсы для участия в когнитивной войне против России. Отмечается, что сервис присоединился к ряду американских соцсетей, демонстрирующих действия России в негативном ключе.

12 апреля стало известно, что депутаты разных парламентских фракций подписали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки соцсети Twitter. В обращении парламентарии призывают провести новую проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают российское законодательство.