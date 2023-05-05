Концерты Пелагеи в Сербии отменили после стрельбы в селе Дубона

Фото: Пресс-служба Совфеда

Концерты певицы Пелагеи, которые были запланированы в Сербии 9 и 10 мая, отменены из-за недавней трагедии в селе Дубона. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

— По случаю трагических событий последних дней посольство Российской Федерации в Республике Сербия и Дом России в Белграде уполномочены официально уведомить о решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, — заявил он.

Концерты российской исполнительницы были запланированы в Белграде и Нови-Саде. О новых датах выступлений будет объявлено позже. Посол отметил, что вся Россия скорбит вместе с Сербией из-за трагедии в Дубоне, передает Tekegram-канал «Русский дом в Белграде».

Стрельба, о которой идет речь, произошла в ночь на пятницу, 5 мая. В нападении заподозрили 21-летнего местного жителя. Он сумел сбежать с места преступления, сербская полиция объявила его в розыск. По предварительным данным, молодой человек вступил в конфликт с неким полицейским, все случилось в школьном дворе.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще 13 пострадали. В розыске стрелка принимали участие 600 сотрудников МВД. Вскоре стало известно, что предполагаемый стрелок был задержан.