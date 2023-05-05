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Приметы и советы

Устроившего стрельбу в сербском селе Дубона задержали

Лейла Алиева
В мире
Устроившего стрельбу в сербском селе Дубона задержали
Фото: shutterstock

Подозреваемого в расстреле восьми человек в сербском селе Дубона задержали. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в МВД Сербии.

— Сотрудники МВД после тщательных поисков задержали парня в районе города Крагуевац. Он подозревается в том, что из огнестрельного оружия убил восемь и ранил 14 человек, — приводит сообщение РИА Новости.

Стрельба, о которой идет речь, произошла в ночь на пятницу, 5 мая. В нападении заподозрили 21-летнего местного жителя. Он сумел сбежать с места преступления, теперь сербская полиция объявила его в розыск. По предварительным данным, молодой человек вступил в конфликт с неким полицейским, все случилось в школьном дворе.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще 13 пострадали. В розыске стрелка принимали участие 600 сотрудников МВД.

Другое нападение в Белграде случилось днем ранее. Несовершеннолетняя школьница с ножом напала на учителя и ученика в одном из учебных заведений города. Девушка пришла в школу с кухонным ножом. Ее попыталась остановить учительница, которая и получила ранения.

Другая трагедия произошла в школе в Белграде 3 мая. Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Погибли девять человек.

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