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ЕС одобрил закупку снарядов и ракет для Украины на миллиард евро

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ЕС одобрил закупку снарядов и ракет для Украины на миллиард евро
Фото: flickr/european_parliament

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил выделение миллиарда евро на закупку снарядов для Украины через Еврофонд мира. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

— Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров и, если на то будет запрос, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности, — говорится в заявлении совета.

Деньги выделены только для закупок боеприпасов у предприятий в странах ЕС и Норвегии, контракты на закупки должны быть заключены до 30 сентября 2023 года, чтобы получить компенсацию по линии Еврофонда мира, передает ТАСС.

Американские предприниматели пока не готовы тратиться на Украину. Частные бизнесмены в США были бы не против поддержать страну в восстановлении инфраструктуры. Однако они боятся, что переданные Киеву деньги могут пострадать от коррупции. Об этом заявила глава Министерства торговли США Джина Раймондо. Министр отметила, что будет переубеждать американский бизнес.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине, недостаточно. Запад поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для страны.

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