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Праздничные мероприятия пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в честь Дня Победы

Евгений Силаев
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Праздничные мероприятия пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в честь Дня Победы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В честь Дня Победы на Северном и Южном речных вокзалах пройдут праздничные мероприятия. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, 9 мая на обоих вокзалах посетителям с 08:00 до 20:00 будут раздавать георгиевские ленточки. Кроме того, гости праздничных мероприятий смогут услышать выступления артистов и музыкальных коллективов.

На Северном речном вокзале с 14:00 до 15:30 пройдет выступление ансамбля «Дорос». Также горожане смогут послушать выступления участников проекта «Музыка в метро» — Ясмину Дидюлю и Романа Парфенова-Барановского.

В свою очередь Южный речной вокзал подготовил акцию «Синий платочек Победы». В ней примут участие академический хор Московского метрополитена, творческое объединение «Созвездие», театр-студия «Синяя птица» и ряд приглашенных артистов. Также в программе мероприятия значатся танцевальный флешмоб и минута молчания, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

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