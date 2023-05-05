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Свекра певицы Алсу обокрал сотрудник его ресторана в центре Москвы

Степан Жирнов
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Свекра певицы Алсу обокрал сотрудник его ресторана в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Орликов переулок Карта всех событий

Сотрудник ресторана в центре Москвы, принадлежащего 68-летнему Рафаэлу Абрамову, свекру певицы Алсу, обокрал работодателя. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

По данным источника «Вечерней Москвы», работник ресторана «Башкортостан», расположенного в Орликовом переулке, использовал служебное положение и похитил из заведения более миллиона рублей.

Злоумышленника ищут.

Еще одна кража произошла на выставке, проходившей на «Винзаводе» в Москве. Неизвестный похитил кожаную жилетку одного из основателей группы «Король и Шут» Андрея Князева. Злоумышленника поймали, им оказался пенсионер 1956 года рождения.

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