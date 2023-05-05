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Раскрыт секрет приготовления сочного и мягкого мяса

Евгений Силаев

Сюжет: 

Еда
Общество
Раскрыт секрет приготовления сочного и мягкого мяса
Фото: shutterstock

Правильное приготовление сочного и мягкого мяса относится к кулинарному искусству. При этом существует секрет, способный сделать продукт практически идеальным.

Для идеального приготовления мяса существуют два важных фактора. Первым из них является маринад, от которого зависит не только вкусовой оттенок, но и мягкость.

Для достижения нежности и мягкости сначала необходимо в литре воды растворить две ложки соли и большую ложку сахара. После этого мясо нужно мариновать в течение часа.

Вторым фактором является особый способ жарки. На каждые полкило мяса необходимо добавлять по две порезанных луковицы и ложку соды. Спустя пять минут необходимо добавить мясо и продолжить готовку, как обычно, пишет сайт «Белновости».

Приготовленный шашлык, срок годности которого истек, нужно утилизировать при помощи компоста и ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. Об этом рассказали специалисты РЭО.

Сыр, грибы и картофель являются самыми вредными гарнирами к шашлыку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в первую очередь нужно отказаться от картофеля, так как он начинает бродить в желудке вместе с шашлыком.

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