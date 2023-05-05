Цены на туры в Египет могут снизиться с 11 мая

Фото: пресс-служба Совфеда

Сезонное снижение цен на туры в Египет ожидается после 11 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Отмечается, что летом египетские туроператоры традиционно снижают цены на свои услуги. В этом плане 2023 год не станет исключением.

До 10 мая отели в Египте будут работать по стандартному тарифу из-за высокого спроса. Он связан с религиозными праздниками и каникулами в стране.

— После 10 мая весенний пик спроса на отдых как у местных туристов, так и россиян заканчивается. С 11 мая в отелях Египта начинается летнее снижение цен: скидки на размещение в зависимости от отеля составляют от 10 процентов до 25 процентов, — рассказали в пресс-службе оператора «Интурист», чьи слова приводит сайт АТОР.

За последнее время туристический поток российских путешественников в Грецию сократился. Согласно отчету Банка Греции (BoG), поток в 2022 году оказался в 16,2 раза меньше, чем в допандемийный 2019 год.

Туристические поездки стали сложнее и внутри самой России. Авиакомпании начали отменять региональные рейсы из-за сокращения господдержки на 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники из Минтранса.