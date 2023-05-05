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Экс-разведчик США Риттер: Россия разгромит Украину к концу лета или началу осени

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-разведчик США Риттер: Россия разгромит Украину к концу лета или началу осени
Фото: Минобороны РФ

Военно-политическое руководство России накопило существенный потенциал для разгрома Вооруженных сил Украины к концу лета — началу осени. Такой вывод в пятницу, 5 мая, сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, выступая на презентации своей книги «Гонка разоружения».

— Считаю, что нет никаких причин для того, чтобы Россия проиграла с военной точки зрения. Если Россия захочет победить, то нет никаких причин, чтобы это (конфликт на Украине — прим. «ВМ») не закончилось к концу лета или ранней осенью, — подчеркнул Риттер.

Он также добавил, что в ходе текущего конфликта США теряют позицию глобального гегемона, передает РИА Новости.

Бывший советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор накануне высказал свою точку зрения относительно внешнеполитических решений российской стороны. По мнению эксперта, президент Российской Федерации Владимир Путин пресек реализацию плана властей Соединенных Штатов по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине.

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