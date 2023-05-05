Пушилин сообщил об улучшении российских позиций на трех направлениях
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российские войска улучшили свои позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, ситуация на фронте обострилась. Тем не менее противнику стоит ожидать «сюрпризов» в ближайшее время, подчеркнул глава республики.
— Ну а пока 1-й армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях. Красавцы! — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Российские военные уничтожили на Донецком направлении до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Кроме того, в районе населенных пунктов Красное и Калиновка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные нанесли удар по скоплению техники и живой силы ВСУ.
Также российские военные уничтожили мост в районе населенного пункта Часов Яр. ВСУ использовали его для поставки снабжения в Артемовск.
Недавно стало известно о гибели в боях за Артемовск одного из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонида Корина. Отмечается, что он сражался в качестве добровольца в ЧВК «Вагнер».