Правительство Украины одобрило законопроект о снижении предельного призывного возраста

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Украинское правительство одобрило законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет. Это позволит вовлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации. Об этом сообщил в пятницу, 5 мая, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию. В Минобороны Украины ранее объяснили, что во время военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. При его действии значительное количество пригодных к военной службе граждан, которые не имеют статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.

— Одобрен проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Им предусмотрено внесение изменений, направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста, — написал депутат в Telegram-канале.

Теперь Верховная рада должна рассмотреть принятие законопроекта.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за апрель составили более 15 тысяч человек. По его словам, несмотря на беспрецедентную военную поддержку со стороны западных стран, украинские войска продолжают нести большие потери среди личного состава.