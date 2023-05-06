Президент Чехии Павел заявил, что Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и КНР

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Президент Чехии Петр Павел высказался, что Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и Китаем. Об этом он сказал в пятницу, 5 мая, во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований, где обучался в 2005 году.

— Запад вступает в эру стратегического соперничества между сформировавшейся в его государствах демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны, — заявил чешский лидер.

Он указал, что основными соперниками демократических государств являются Российская Федерация и КНР, передает ТАСС.

По словам Павела, страны, которые разделяют западные ценности, должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять этим двум странам. Значительный потенциал взаимодействия сосредоточен в Индо-Тихоокеанском регионе, государства которого стремятся к равновесию в отношениях с Китаем, отметил он.

30 апреля Петр Павел заявил, что ВСУ остаются не в силах задействовать поставленные западом танки, так как не хватает боеприпасов. Поэтому такую технику можно считать обычным складским товаром.