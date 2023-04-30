Президент Чехии назвал танки ВСУ якобы складским товаром из-за нехватки снарядов

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Из-за нехватки снарядов Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать западные танки, они фактически становятся складским товаром. Об этом 30 апреля заявил журналистам президент Чехии Петр Павел.

Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой 28–29 апреля посетил Украину, где провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Павел обратил внимание на то, что западные партнеры передают Киеву эффективную технику, в частности современные танки, но при этом с минимальным количеством боеприпасов для нее.

В результате украинские боевики разворачивают боевые машины на несколько дней, а затем вынуждены их забирать.Президент Чехии подчеркнул, что западные танки на Украине становятся складским товаром, и добавил, что Прага вместе с союзниками будет искать пути увеличения поставок снарядов Киеву.

— Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления, — сказал он.

Павел также отметил, что Вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию в плане артиллерийского орудия, ракетных установок и количества боеприпасов.

Ранее, 29 апреля, обозреватель Майкл Швирц в статье для The New York Times написал, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится успехом. Он отметил, что боевые задачи, которые ставят перед украинскими боевиками, «пугают». Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист.