Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Президент Чехии назвал танки ВСУ якобы складским товаром из-за нехватки снарядов

Ирэна Колесова
В мире
Президент Чехии назвал танки ВСУ якобы складским товаром из-за нехватки снарядов
Фото: flickr/nato

Из-за нехватки снарядов Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать западные танки, они фактически становятся складским товаром. Об этом 30 апреля заявил журналистам президент Чехии Петр Павел.

Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой 28–29 апреля посетил Украину, где провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Павел обратил внимание на то, что западные партнеры передают Киеву эффективную технику, в частности современные танки, но при этом с минимальным количеством боеприпасов для нее.

В результате украинские боевики разворачивают боевые машины на несколько дней, а затем вынуждены их забирать.Президент Чехии подчеркнул, что западные танки на Украине становятся складским товаром, и добавил, что Прага вместе с союзниками будет искать пути увеличения поставок снарядов Киеву.

— Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления, — сказал он.

Павел также отметил, что Вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию в плане артиллерийского орудия, ракетных установок и количества боеприпасов.

Ранее, 29 апреля, обозреватель Майкл Швирц в статье для The New York Times написал, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится успехом. Он отметил, что боевые задачи, которые ставят перед украинскими боевиками, «пугают». Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист.

Украина Чехия Донбасс
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте