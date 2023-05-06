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В ООН заявили о тупике в переговорах о зерновой сделке

Юлия Курганова
В мире
В ООН заявили о тупике в переговорах о зерновой сделке
Фото: twitter/RussiaUN

Очередной раунд переговоров по зерновой сделке зашел в тупик. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается на сайте ООН. Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак опубликовал заявление.

В нем сказано, что представители Украины, РФ, Турции и ООН, входящие в Совместный координационный центр в Стамбуле, не пришли к соглашению о том, чтобы допустить новые корабли к участию в Черноморской зерновой инициативе. Хак добавил, что ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил всем участникам предложения о совершенствовании и расширении сделки с учетом их позиций.

— ООН призывает все стороны продолжать обсуждения, преодолевать оперативные трудности и работать над полной реализацией и продолжением инициативы, — подчеркнул Хак.

По его словам, в Турции прошли технические переговоры, а встреча на высоком уровне пройдет на следующей неделе.

27 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили актуальные вопросы зернового соглашения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что есть вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые нужно разрешить.

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