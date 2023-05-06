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В МО заявили об учащении случаев наведения боевых систем США против ВКС РФ в Сирии

Юлия Курганова
В мире
В МО заявили об учащении случаев наведения боевых систем США против ВКС РФ в Сирии
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Самолеты коалиции в Сирии стали чаще активировать боевые системы наведения вооружения на самолеты ВКС РФ. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Он рассказал, что Соединенные Штаты грубо нарушают протоколы деконфликтации и двустороннего меморандума России и Америки насчет безопасности полетов в Сирии.

— Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, — завил Гуринов в ходе видеобрифинга.

По его словам, пилоты ВСК России фиксируют случаи наведения авиационного вооружения на свои самолеты во время плановых вылетов на востоке Сирии.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, отношения России и Соединенных Штатов сегодня переживают глубокий кризис. По его словам, Москва выступает за выстраивание отношений с Вашингтоном исключительно на принципах равенства.

25 апреля главы Минобороны РФ, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве. На встрече министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности.

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