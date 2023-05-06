В Запорожской области заявили о полной боевой готовности российских военных

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Об этом в субботу, 6 мая, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Наши военные находятся в полной боевой готовности, — отметил он.

Рогов добавил, что в Запорожской области также готовы несколько линий глубоко эшелонированной обороны, передает РИА Новости.

До этого Рогов сообщил, что украинские подразделения начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. В ходе столкновения Вооруженные силы Украины потеряли как минимум две единицы техники, а именно танк и бронетранспортер. Также были потери и среди личного состава украинской армии.

В связи с усиливающимися обстрелами со стороны украинской армии жителей 18 населенных пунктов Запорожья переселят. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий распорядился эвакуировать на более безопасные территории «в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов», а также пациентов медучреждений.