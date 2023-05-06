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NHK: Один человек погиб и 27 пострадали при землетрясении в Японии

Лейла Алиева
В мире
NHK: Один человек погиб и 27 пострадали при землетрясении в Японии
Фото: shutterstock

В результате землетрясения в японской префектуре Исикава погиб один человек, еще 27 пострадали. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает местный телеканал NHK.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,3 началось накануне в 8:42 по московскому времени. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным телеканала, первые толчки зафиксировали в городе Судзу. В результате погиб 65-летний местный житель, который упал с лестницы во время ремонта крыши.

В апреле землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Его очаг залегал на глубине 89 километров. Интенсивность толчка оценили примерно в четыре балла.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее десятилетие под влиянием глобального потепления в Европе участятся стихийные бедствия.

По его словам, в мире уже не первый год наблюдается тенденция: с одной стороны, глобально растут температуры, с другой — увеличивается число климатических аномалий.

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