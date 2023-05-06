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Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

Лейла Алиева
В мире
Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении
Фото: shutterstock

Обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН, которое должно было состояться 5 мая, перенесли на следующую неделю.

При этом участники соглашения уже возобновили переговоры о его продлении, проведя предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны отметили, что перенос встречи связан с необходимостью провести совещание с техническим персоналом стран-участников, пишет «Коммерсант».

По словам заместитель пресс-секретаря ООН Фархаан Хака, этот раунд переговоров по зерновой сделке зашел в тупик. Он рассказал, что представители Украины, РФ, Турции и ООН, входящие в Совместный координационный центр в Стамбуле, не пришли к соглашению о допуске новых кораблей к участию в Черноморской зерновой инициативе. При этом ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что есть вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые нужно разрешить.

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