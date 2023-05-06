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Сергунина: На ВДНХ к 9 Мая подготовили программу «Искусство Великой Победы»

Евгений Жуков
Город
Сергунина: На ВДНХ к 9 Мая подготовили программу «Искусство Великой Победы»
Фото: пресс-служба ВДНХ
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К празднику 9 Мая на ВДНХ представят культурно-историческую программу «Искусство Великой Победы», в которую войдут экскурсии, лекции, творческие мастер-классы и тематические экспозиции. Об этом в субботу, 6 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Программа начнется в преддверии Дня Победы и продлится несколько дней. Основная часть мероприятий намечена на 9 мая, — отметила представитель мэрии.

Она также добавила, что на разных площадках ВДНХ у жителей столицы и ее гостей будет возможность посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов, а также познакомиться с историями фронтовиков.

Так, с 7 по 9 мая в 13:00 всех желающих ждут на экскурсии «Поклонимся великим тем годам». Речь пойдет о жизни знаменитого выставочного комплекса в годы Великой Отечественной войны. Для того чтобы принять участие в данном мероприятии, необходимо зарегистрироваться.

Кроме того, в павильоне «Рабочий и колхозница» 8 мая в 12:00 будет представлен спектакль «Ленинградское детство» по повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Мероприятие доступно по предварительной регистрации для зрителей старше 12 лет.

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

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