Почти 300 москвичей получили новые квартиры по реновации в районе Черемушки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Севастопольский проспект, 28к9 Карта всех событий

В столичном районе Черемушки почти 300 жителей трех старых домов подписали договоры на новое жилье по программе реновации. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Чуть больше чем за месяц 426 жителей определились с выбором новых квартир для переезда в новостройку на Севастопольском проспекте и приступили к оформлению необходимых документов, а 298 из них уже заключили договоры с департаментом городского имущества и стали правообладателями нового жилья, — сказал он.

Жители переедут в здание, расположенное на Севастопольском проспекте. Дом стал третьей новостройкой, переданной под заселение по программе реновации. Всего в Черемушках новые квартиры получили порядка 700 жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле в девяти округах Москвы завершилось расселение 20 пятиэтажек в рамках программы реновации. Ее участники получают жилье в пределах своего района, что позволяет не менять привычный образ жизни.