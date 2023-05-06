Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 300 москвичей получили новые квартиры по реновации в районе Черемушки

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 300 москвичей получили новые квартиры по реновации в районе Черемушки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Севастопольский проспект, 28к9 Карта всех событий

В столичном районе Черемушки почти 300 жителей трех старых домов подписали договоры на новое жилье по программе реновации. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Чуть больше чем за месяц 426 жителей определились с выбором новых квартир для переезда в новостройку на Севастопольском проспекте и приступили к оформлению необходимых документов, а 298 из них уже заключили договоры с департаментом городского имущества и стали правообладателями нового жилья, — сказал он.

Жители переедут в здание, расположенное на Севастопольском проспекте. Дом стал третьей новостройкой, переданной под заселение по программе реновации. Всего в Черемушках новые квартиры получили порядка 700 жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле в девяти округах Москвы завершилось расселение 20 пятиэтажек в рамках программы реновации. Ее участники получают жилье в пределах своего района, что позволяет не менять привычный образ жизни.

Район Черемушки Москва Реновация
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте