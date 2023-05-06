«Мощная пиар-акция»: что значит для Великобритании коронация Карла III

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Свои главные права новый британский правитель Карл III получил еще в прошлом году. Его коронацию намеренно откладывали для привлечения внимания, но значительных перемен (в том числе в отношениях Англии и России) после этого ждать не стоит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил, что в Великобритании с большим уважением относятся к своим правителям.

— Масштабная коронация Карла III для Великобритании — подтверждение того, что у них монархия в их королевстве существует много веков. Виндзоры, к которым принадлежит Карл, правят с XVIII века. Опросы общественного мнения показывают, что пока большинство англичан выступают за сохранение монархии, для них это имеет значение, — уверен политолог.

Специалист подчеркнул, что для всего остального мира коронация Карла III — красочная церемония, своего рода мощная пиар-акция по «продаже» Британии как страны. К участию в коронации пригласили 2200 представителей мировой элиты, а процесс намеренно оттянули практически на год (хотя, заметил Светов, ничто не мешало Карлу III пройти процесс коронации сразу же).

При этом руководителей России, Белоруссии и Ирана не пригласили на коронацию, демонстрируя, что они не принадлежат к сливкам мировой власти, подчеркнул эксперт.

В правах британского монарха после коронации ничего не изменится, уверен эксперт.

— Когда Карл III вступил на престол, он уже получил свои права. Есть мнение, что в Англии король якобы не правит. Нет, в Англии у короля есть определенные прерогативы. По сути, король — один из самых информированных людей в стране, ему каждую неделю докладывает премьер-министр, у него есть свои контакты. Вопрос в том, полезет ли Карл III в повседневную политику или он оставит эти задачи премьер-министру, — рассказал специалист.

Если судить по прошлым временам, Карл III неплохо относился к России (в свое время он даже встречался с Владимиром Путиным), заметил политолог. Однако сейчас в Британии популярны русофобские настроения. Карл III — не самый уважаемый населением король, поэтому он не рискнет менять отношение к русским в своей стране, заключил Светов.

Коронация Карла III прошла в Лондоне 6 мая. При этом в процессе церемонии новый британский монарх нарушил сразу 10 правил. Какими именно табу пренебрег король — в материале «Вечерней Москвы».