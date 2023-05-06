10 правил, которые Карл III нарушит при коронации

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В Соединенном Королевстве не было коронаций с момента вступления на престол Елизаветы II в 50-х. Спустя более чем полвека ее сына Карла III коронуют 6 мая. Торжество сохранит привычные элементы, но пройдет с рядом нововведений, которые не всем по вкусу. Девять скандальных эпизодов грядущей коронации и какие табу нарушит Карл — в материале «Вечерней Москвы».

Нет прав на трон

Согласно законодательству Великобритании, Карл не может претендовать на трон, так как предпочел морганатический брак с Камиллой Паркер-Боулз. Хотя женщина и шотландская дворянка, она разведена. В Британии уже случались истории, когда монаршие персоны были лишены возможности претендовать на трон по причине несоответствия партнера высокому статусу. Дядя королевы Елизаветы II Эдуард VII взял в жены женщину, которая ранее уже состояла в браке. Из-за этого ему пришлось отказаться от престола.

На этот раз Елизавета сама дала добро на брак с Камиллой: она должна была стать королевой-консортом. Однако Карл настаивает, чтобы его возлюбленную упоминали в официальных документах без слова «консорт».

Корона для Карла

На данный момент неизвестно, какой головной убор, символизирующий власть, наденет Карл во время церемонии. Это связано с тем, что драгоценности короны королевы Елизаветы — бриллиант «Кохинур» и прочие камни — присвоила Британия в девятнадцатом столетии. Сейчас на них претендуют несколько государств: Индия, Пакистан и Афганистан. По этой причине ситуация с короной остается туманной.

Коронация в день рождения внука

Дата главного дня торжества, посвященного коронации, совпадает с днем рождения сына герцогов Ассекских Гарри и Меган Маркл Арчи. В королевской семье всегда было не принято, чтобы праздничные события совмещались. Есть мнение, что таким образом Карл продемонстрировал, что отрекается от семьи Гарри и не принимает его потомков в династию.

Не дали выходной

6 мая — суббота. Обычно коронационное мероприятие всегда проходило в будни: подданные в честь праздника получали дополнительный день отдыха. На этот раз выходного людей лишили.

Одинокий принц

Сначала активно обсуждалось, прибудут ли на коронацию отделившиеся от семейства принц Гарри и Меган Маркл. То сообщалось, что пара отказалась прилететь, то — что их специально просили не появляться. В конце концов Букингемский дворец уведомил, что на торжестве будет принц Гарри, его супруга приехать не сможет, так как не желает покидать сына в день рождения. Гарри также пробудет на торжестве всего несколько часов и сразу отправится назад в Калифорнию.

Нарушение протокола

Карл III не будет надевать традиционный наряд — чулки и бриджи. Он решил облачиться в военный мундир. Также он запретил гостям приходить в мантиях и иной традиционной одежде. Потребовал, чтобы все просто надели строгие деловые костюмы.

Королевские гости

На торжестве будут присутствовать только две тысячи человек вместо привычных восьми. Пригласили два десятка пэров, столько же депутатов, восемь с половиной сотен общественников и четыре сотни представителей прогрессивного молодого поколения — пятьдесят процентов из них выдвинуло правительство.

В первый раз за историю короны Великобритании Карл пожелал увидеть на торжестве монарших персон из разных уголков мира. Кроме того, главу Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и члена политбюро КНР Ван И. Заменить пожилого президента Штатов на коронации обещала его жена. С большой вероятностью на торжество явится семья монархов Испании Филипп и Летисия, короли Норвегии Харальд V и Соня, король Швеции Карл XVI Густав с женой Сильвией, султаны Брунея и Османа, король Иордании Абдалла II и князь Монако Альбер с женой. Однако всем им запретили облачаться в монаршие одежды — демонстрировать символы власти. Высокопоставленных гостей попросили явиться в парадном — костюмах и платьях.

Обычных граждан пустят в аббатство Вестминстер только на время развлекательной части. Всем придется снять обувь.

Новый состав елея

Главное действо официальной части мероприятия — помазание новоиспеченного короля елеем и миром. Ритуал символизирует, что он становится избранным Богом, главой государства и лидером всех граждан. Впервые состав елея будет изменен. Он станет веганским после удаления одного компонента: исключат секрет желез циветты. Это хищное редкое животное, которое обитает в Африке и Азии.

Преклонения колена

В церемонии будет отсутствовать часть преклонения колена подданных перед монархом. Исключение сделают только для принца Уильяма.

Отказы звезд

Некоторые мировые исполнители отказались выступать в концерте по случаю коронации. Среди них — Робби Уильямс, Адель, Элтон Джон, Гарри Стайлз и группа Spice Girls. Они ответили королю, что не смогут участвовать в шоу из-за плотного графика.