РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы» 9 мая в 12:00

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) организует всероссийскую акцию «Гудок Победы» 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Само мероприятие «В память о событиях Великой Отечественной войны» состоится в 12:00.

— В нем примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, — говорится в сообщении.

Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась еще в 1945 году. Тогда вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии, передает Telegram-канал РЖД.

В преддверии всенародного праздника Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные к 9 Мая. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

Кроме того, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что к празднику 9 Мая на ВДНХ представят культурно-историческую программу «Искусство Великой Победы».