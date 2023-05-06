Бойцы ЧВК «Вагнер» за минувшие сутки продвинулись в Артемовске на 170 метров

Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в Артемовске на 170 метров и заняли 95,7 тысячи «квадратов». Об этом в субботу, 6 мая, сообщил предприниматель и глава ЧВК Евгений Пригожин.

По его словам, на данный момент под контролем Вооруженных сил Украины остается 2,42 квадратных километра. Также Пригожин рассказал, что украинские подразделения взорвали «несколько зданий в центре так называемого гнезда», которое они удерживают. Уничтоженные объекты представляют собой комплекс высокоэтажных зданий, передает Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

О взрыве так называемых «гнезд» сегодня уже сообщали российские военные корреспонденты. По их словам, бойцы противника продолжают подрывать здания в западной части города и отходить в сторону окраин Артемовска.

Кроме того, Пригожин в своем сообщении напомнил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. Части группы «Вагнера» будут постепенно выведены в тыловые лагеря.