«РВ»: Российские бойцы начали штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в настоящее время берут штурмом самое сердце «Гнезда» — последнего мощного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили российские военные корреспонденты.

— Враг подрывает здания и отступает, — передает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Там также сообщается, что украинские подразделения продолжают подрывать здания в западной части города и отходить в сторону его окраин.

Накануне российская армия уничтожила в районе населенного пункта Часов Яр мост, отвечающий за снабжение ВСУ в Артемовске.

При этом 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. С таким заявлением накануне выступил глава компании Евгений Пригожин. Остатки группы «Вагнера» будут постепенно выведены в тыловые лагеря.

В конце апреля глава Пригожин уже высказывался о ситуации в Артемовске. Он заявил о смерти 94 российских бойцов из-за снарядного голода. На тот момент под контролем противника оставалось 2,98 квадратного километра.