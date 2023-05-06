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Выставка Музея Победы открылась в Парке Горького

Евгений Жуков
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Выставка Музея Победы открылась в Парке Горького
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В пятницу, 5 мая, в Парке Горького открылась планшетная художественная выставка Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Ретроспективный проект «Великая Отечественная война глазами художников-фронтовиков. От Кремля до Рейхстага» предлагает всем желающим проследить боевой путь Красной Армии через работы художников 1940-х годов.

В состав экспозиции вошли порядка 80 уникальных материалов из фондов Музея Победы, среди которых можно найти фронтовые рисунки, зарисовки и агитационные плакаты.

Гостям выставки будет предложена уникальная возможность «пройти» вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. Экспозиция будет работать до 15 мая.

В преддверии всенародного праздника Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные к 9 Мая.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих.

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