«Водитель был уже мертв, всмятку»: соседи Прилепина в деревне Ярки рассказали, как стали свидетелями взрыва

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Покушение на писателя и политика Захара Прилепина взбудоражило деревню Ярки Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители населенного пункта рассказали, как услышали взрыв, как вытаскивали пострадавшего писателя и как он ждал, пока за ним прилетит вертолет с медиками.

— Я был на рыбалке, когда это случилось. Взрыв был очень сильный, было слышно километров за пять по реке. Мы приехали туда через час. Сотрудники ГАИ попросили проводить, так как дороги никто не знает. Там уже оцепили место, стояла скорая помощь, МЧС. Видел воронку и Прилепина, лежавшего на носилках, — сообщил житель поселка Пионерский Игорь Иванов.

Он отметил, что писатель хоть и не местный, но часто бывал здесь, так как его жена родом из этих мест и у нее здесь имеется старый дом.

Дом семьи Савельевых расположен близко к месту трагедии. В момент взрыва взрослые сидели за столом, а четверо детей играли на втором этаже на террасе. Они-то первыми и увидели случившееся.

— Мы были с сестрами были на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а автомобиль уже подлетел. Я увидела, что один человек выпал из машины. Мой папа туда побежал. Напугалась очень сильно. И дети заплакали, — рассказала 11-летняя Эля Савельева.

По словам Марии Савельевой, первым к месту трагедии подбежал ее родственник.

— Побежали до машины, достали Прилепина. Наш дядя, он как раз у дороги занимался делами, они достали с мужиками. Водитель был уже мертв, всмятку. Мы вызвали скорую, — цитирует женщину РИА Новости.

По ее словам, соседи накрыли раненого Прилепина одеялом и подложили ему подушку под голову.

— Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо у него было, но ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая — кости все переломанные... Скорая приехала через два часа. Следом прилетел вертолет и его забрали, — рассказала Савельева.

По словам местных жителей, тело погибшего водителя до самого вечера из автомобиля так и не достали.

Утром 6 мая автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».