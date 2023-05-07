RT: Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сестра подозреваемого в подрыве машины писателя и политика Захара Прилепина Ирина рассказала о своем младшем брате, Александре Пермякове.

По ее словам, он и другой брат вместе учились в школе-интернате в Дружковке в ДНР как дети из малоимущей семьи. Она призналась, что в последнее время редко общалась с Александром.

Говоря о родственнике, сестра назвала его «вспыльчивым, но не злым» человеком.

— Доверчивым его не назвать, — заявила Ирина в беседе с RT.

Также женщина сообщила, что брат ранее был судим за хулиганство и разбой еще в подростковом возрасте. С 2015 года он служил в ополчении ДНР, куда пошел добровольно. По ее словам, Александр раньше «поддерживал Донбасс».

Также она добавила, что в этом году брат получил российский паспорт. Он рассказывал родным, что работает на стройке в Москве, и никогда не упоминал про Нижний Новгород.

Александр Пермяков признался, что работал по заданию спецслужб Украины. По его словам, он заложил взрывное устройство «на дороге по пути следования автомобиля Прилепина», после чего скрылся с места преступления. Немного позднее Пермякова задержали полицейские, когда он выходил из леса в другом населенном пункте.

Утром 6 мая автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».