WP: Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада. Об этом заявили обозреватели издания Washington Post.
По их словам, руководство Украины делает попытки «снизить надежды» от контрнаступления своей армии.
— В мире переоценены ожидания от нашей контрнаступательной кампании, — привели журналисты слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова.
В публикации сказано, что задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.
— Сейчас мы проигрываем в небе, — пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.
Таким образом, провал ВСУ может пошатнуть их поддержку со стороны Запада, из-за этого «Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи», заключили журналисты.
5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться уже в самое ближайшее время. Он также поделился информацией, согласно которой противник активным образом «подтягивает силы».