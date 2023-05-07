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WP: Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада
Фото: president.gov.ua

Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада. Об этом заявили обозреватели издания Washington Post.

По их словам, руководство Украины делает попытки «снизить надежды» от контрнаступления своей армии.

— В мире переоценены ожидания от нашей контрнаступательной кампании, — привели журналисты слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова.

В публикации сказано, что задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.

— Сейчас мы проигрываем в небе, — пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.

Таким образом, провал ВСУ может пошатнуть их поддержку со стороны Запада, из-за этого «Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи», заключили журналисты.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться уже в самое ближайшее время. Он также поделился информацией, согласно которой противник активным образом «подтягивает силы».

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