WP: Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада

Фото: president.gov.ua

Власти Украины боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада. Об этом заявили обозреватели издания Washington Post.

По их словам, руководство Украины делает попытки «снизить надежды» от контрнаступления своей армии.

— В мире переоценены ожидания от нашей контрнаступательной кампании, — привели журналисты слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова.

В публикации сказано, что задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей.

— Сейчас мы проигрываем в небе, — пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.

Таким образом, провал ВСУ может пошатнуть их поддержку со стороны Запада, из-за этого «Киев рискует лишиться дальнейшей военной помощи», заключили журналисты.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться уже в самое ближайшее время. Он также поделился информацией, согласно которой противник активным образом «подтягивает силы».