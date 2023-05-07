Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Госдумы Журавлев предложил ввести маркировку «произведено врагом России»

Юлия Курганова
Общество
Депутат Госдумы Журавлев предложил ввести маркировку «произведено врагом России»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нужно начать маркировать товары из недружественных государств надписью «произведено врагом России». Такую инициативу выдвинул первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

— Многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из РФ, все же стараются свою продукцию по-прежнему продавать в нашей стране. Такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая деньги, он в том числе и финансирует неприятеля, — заявил он.

Парламентарий отметил, что это очень крупный рынок.

Кроме того, многие из ушедших компаний, «громко хлопнув дверью, теперь потихонечку возвращаются, не афишируя этого, под другим названием», добавил Журавлев.

— В коллаборации с производителями из дружественных нам стран они возвращаются. Не обращать внимания на такую экспансию было бы неблагоразумно, — высказался депутат.

Такая ситуация абсурдна, заключил он в беседе с РИА Новости.

В апреле сообщалось, что магазины испанского бренда Women’secret могут вернуться в РФ благодаря передаче нескольких точек продаж белорусскому франчайзи Fashion House.

Депутаты Россия Торговля Недружественные страны Бренды
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте