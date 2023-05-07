Депутат Госдумы Журавлев предложил ввести маркировку «произведено врагом России»
Нужно начать маркировать товары из недружественных государств надписью «произведено врагом России». Такую инициативу выдвинул первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.
— Многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из РФ, все же стараются свою продукцию по-прежнему продавать в нашей стране. Такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая деньги, он в том числе и финансирует неприятеля, — заявил он.
Парламентарий отметил, что это очень крупный рынок.
Кроме того, многие из ушедших компаний, «громко хлопнув дверью, теперь потихонечку возвращаются, не афишируя этого, под другим названием», добавил Журавлев.
— В коллаборации с производителями из дружественных нам стран они возвращаются. Не обращать внимания на такую экспансию было бы неблагоразумно, — высказался депутат.
Такая ситуация абсурдна, заключил он в беседе с РИА Новости.
В апреле сообщалось, что магазины испанского бренда Women’secret могут вернуться в РФ благодаря передаче нескольких точек продаж белорусскому франчайзи Fashion House.