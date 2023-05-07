Депутат Госдумы Журавлев предложил ввести маркировку «произведено врагом России»

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Нужно начать маркировать товары из недружественных государств надписью «произведено врагом России». Такую инициативу выдвинул первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

— Многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из РФ, все же стараются свою продукцию по-прежнему продавать в нашей стране. Такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая деньги, он в том числе и финансирует неприятеля, — заявил он.

Парламентарий отметил, что это очень крупный рынок.

Кроме того, многие из ушедших компаний, «громко хлопнув дверью, теперь потихонечку возвращаются, не афишируя этого, под другим названием», добавил Журавлев.

— В коллаборации с производителями из дружественных нам стран они возвращаются. Не обращать внимания на такую экспансию было бы неблагоразумно, — высказался депутат.

Такая ситуация абсурдна, заключил он в беседе с РИА Новости.

В апреле сообщалось, что магазины испанского бренда Women’secret могут вернуться в РФ благодаря передаче нескольких точек продаж белорусскому франчайзи Fashion House.